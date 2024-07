Matías Viña pela seleção uruguaia na Copa América - AFP

Publicado 02/07/2024 07:20 | Atualizado 02/07/2024 07:52

Estados Unidos - Na última partida pelo grupo C, o Uruguai bateu os Estados Unidos por 1 a 0, eliminou os donos da casa, e garantiu a liderança da chave. Porém, o lateral-esquerdo Matías Viña deixou a partida antes do seu fim sentindo dores no músculo posterior da coxa. O jogador, de 26 anos, falou sobre o ocorrido no fim do confronto.

"Preferi avisar para que entrasse um companheiro que estivesse melhor que eu", afirmou o jogador do Flamengo, que foi substituído aos 26 minutos do segundo tempo.



Nicolás de La Cruz também foi titular na vitória do Uruguai. Já Guillermo Varela e De Arrascaeta não participaram do terceiro jogo da Celeste na Copa América.



O adversário do Uruguai será conhecido nesta terça-feira. O segundo colocado do grupo D que tem Brasil e Colômbia irá encarar a Celeste. Caso a Seleção não vença a equipe colombiana, terá os uruguaios pela frente no próximo sábado.