Agustín Rossi em treino do FlamengoGilvan de Souza /CRF

Publicado 01/07/2024 14:23

Rio - A vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro foi bastante complicada, com o Rubro-Negro perdendo o controle do jogo em muitos momentos. A situação irritou os torcedores no Maracanã e alguns atletas foram vaiados, dentre eles: Lorran. O goleiro Agustín Rossi, de 28 anos, fez coro a Tite e pediu paciência com o jovem, de 17 anos.

"Acho que não é necessário vaiar um jogador nesse momento em que a gente está fazendo um grande esforço. Ainda mais um jogador como o Lorran, que tem só 17 anos, está ajudando muito a gente e foi muito importante na sequência. Tem que apoiar. O torcedor tem que saber que o jogo tem 100 minutos, temos 100 minutos para ganhar", afirmou em entrevista ao "GE".



Com o resultado, o Flamengo ampliou sua vantagem na liderança do Brasileiro após tropeços de Bahia e Botafogo. O argentino afirmou que o elenco rubro-negro não fica preocupado secando seus rivais na tabela.



"Primeiro de tudo é que a gente só pensa no Flamengo. O que acontece em outros resultados, em outro campo, é coisa deles. A gente só pensa em Flamengo, sempre pensa em ganhar, e isso é o mais importante", disse.