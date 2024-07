Marcos Braz abordou situação de Gabigol - Lucas Felbinger/O Dia

Publicado 30/06/2024 22:00

Rio - O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, explicou o motivo de Gabigol ter sido afastado da partida contra o Cruzeiro, neste domingo. O dirigente negou qualquer situação de indisciplina e afirmou que a decisão foi pensando em uma possível transferência do atacante.

"O Flamengo preferiu afastar o Gabriel depois, mas também numa conversa que eu tive junto com o empresário dele, a gente teve uma longa conversa após a entrevista que ele deu e a gente entendeu que o Gabriel conta com cinco jogos já feitos aqui. Se ele jogasse hoje aqui, ele já não poderia mais sequer viajar com o clube caso ele quisesse ou se tivesse alguma proposta do futebol brasileiro. A gente fez a opção de chegar nesse momento agora, já que o empresário também disse que queria ouvir e procurar alguns caminhos novos, a gente vai aguardar para que não inviabilizasse isso aqui", disse.



Apesar dos rumores de um possível interesse de Santos e Palmeiras, Marcos Braz afirmou que nenhuma proposta chegou para o Flamengo. Gabigol tem contrato até o fim do ano.



Não tem nenhum tipo de problema em relação ao dia a dia do Gabriel, está sendo tratado com o maior respeito do mundo, apenas a gente fez a opção de uma maneira mais direta e reta de ele chegar a não completar o sexto ou o sétimo jogo para não enviar avisar qualquer situação aqui no Brasil, que hoje ainda não tem nada, só para deixar claro