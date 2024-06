Erick Pulgar chegará ao Rio nesta segunda-feira - Gilvan de Souza /CRF

Erick Pulgar chegará ao Rio nesta segunda-feiraGilvan de Souza /CRF

Publicado 30/06/2024 16:30

Rio - O Flamengo pode ter um reforço importante para os próximos desafios do Brasileirão. Após a eliminação da seleção chilena na Copa América, o volante Erick Pulgar irá chegar ao Rio na próxima segunda, e tem chances de defender o Rubro-Negro no confronto diante do Atlético-MG, na próxima quarta, em Belo Horizonte.

Pulgar defendeu a seleção chilena na Copa América, sendo titular nos jogos contra a Argentina e Peru, e ficando no banco de reservas contra o Canadá. A equipe conquistou apenas dois empates e acabou ficando de fora das quartas de final.



O volante, de 30 anos, não joga pelo Flamengo desde a goleada história sobre o Vasco por 6 a 1, no dia 2 de junho. Posteriormente, Pulgar embarcou para defender a seleção chilena. O atleta é o primeiro dos convocados rubro-negros a voltar após disputar a Copa América.



Guillermo Varela, Matías Viña, Giorgian De Arrascaeta e Nicolás de La Cruz estão defendendo a seleção uruguaia. Como a Celeste se classificou, o quarteto do Flamengo irá seguir fora do duelo contra o Atlético-MG.