Gabigol em ação durante jogo do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/06/2024 21:23

Rio - O Santos fez proposta por Gabigol, que vive mal momento no Flamengo e recentemente recusou uma oferta de renovação de contrato. O Peixe, que revelou o atacante para o futebol, ofereceu um salário de R$ 2 milhões por mês e um projeto de longo prazo, para que ele seja o rosto da reconstrução do clube. As informações são do "ge".

Segundo o site, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, é quem está à frente. Ele procurou os representantes de Gabi para mostrar o projeto. O mandatário também conversou informalmente com a família do atacante.

"Nunca imaginamos que o Flamengo iria propor extensão de contrato de um ano. E ele, óbvio, negou na hora. Ele entendeu o que estava acontecendo. Discutimos o tema e resolvemos discutir a saída dele. Está muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na permanência dele", contou Júnior Pedroso.

"Gabriel está muito incomodado com o que está saindo porque afeta a relação dele com o torcedor. Espero podermos falar em breve do próximo clube do Gabriel. Com certeza existe (chance de sair já), se o Flamengo entende que pode exigir alguma troca ou algum valor financeira para liberar o Gabriel de forma antecipada, isso pode acontecer. Caso contrário, ele vai sair em dezembro", finalizou.

O afastamento não é definitivo. Dessa forma, há a possibilidade de Gabigol voltar aos relacionados para o jogo contra o Atlético-MG, marcado para a próxima quarta-feira (3), em Belo Horizonte.

Ainda sem acordo pela renovação, o jogador tem contrato com o Fla até o fim de 2024. Portanto, ficará livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube já neste segundo semestre.