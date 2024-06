Gabigol (à direita) em treino do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 26/06/2024 14:50

Rio - Com contrato até o fim do ano e em baixa dentro dos gramados, Gabigol, de 27 anos, segue atraindo interesse de outros clubes. De acordo com informações do portal "UOL", o Palmeiras e o Panathinaikos, da Grécia, fizeram consultas sobre a situação do camisa 99.

O Alviverde avalia a possibilidade de contratar o jogador tanto agora em algum acordo com o Flamengo, tanto no fim do ano, após o fim do seu contrato. Já o clube grego tem Gabigol como um sonho antigo e planeja a montagem do elenco para a próxima temporada europeia.



Apesar das sondagens, Gabigol continua priorizando o Flamengo. O atacante irá esperar o posicionamento do clube carioca até a primeira semana de julho. Até lá, está descartada a possibilidade do ídolo rubro-negro assinar um pré-contrato com outra equipe.



Reserva do Flamengo, Gabigol tem jogado com base num efeito suspensivo, visto que ainda luta para ficar totalmente livre da suspensão de dois anos do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) por tentativa de fraudar um exame antidoping.