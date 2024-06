Tite nunca venceu Roger Machado - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 26/06/2024 13:31

Rio - Líder do Brasileirão, o Flamengo terá que superar obstáculos para seguir no primeiro lugar. O Rubro-Negro encara o Juventude, nesta quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 12ª rodada, e tenta encerrar um jejum de 27 anos em Caxias do Sul, além de buscar uma vitória inédita para o técnico Tite contra Roger Machado, atual comandante do time gaúcho.

Na história, Tite já enfrentou Roger Machado em três oportunidades. Foram dois empates e uma vitória do treinador do Juventude. Na época, ele comandava o Grêmio e venceu o Corinthians de Tite por 3 a 1, em Porto Alegre, pelo Brasileirão de 2015. Agora, os treinadores se reencontram em momentos distintos em suas carreiras e também em lados opostos na classificação do campeonato.

Jejum em Caxias do Sul

O Flamengo busca encerrar um jejum de 27 anos em Caxias do Sul. O Rubro-Negro não vence o Juventude fora de casa desde 1997, quando levou a melhor por 1 a 0. Na era dos pontos corridos, nunca venceu o time gaúcho longe do Rio de Janeiro.

O Flamengo, que não perde há nove jogos, é o líder do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e busca a vitória para se manter na ponta da tabela. O Juventude ocupa a 12ª posição, com 13.