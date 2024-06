Diego Ribas - Reprodução / Twitter

Diego RibasReprodução / Twitter

Publicado 25/06/2024 18:28

Rio - Ídolo do Flamengo , Diego Ribas será embaixador do "Flamengo Soccer Camp" , programa de treinamento intensivo de futebol para crianças e jovens entre 6 e 17 anos (nascidos entre 2006 e 2017), nos Estados Unidos, entre os dias 29 de julho e 2 de agosto. O projeto visa a internacionalização da marca do Rubro-Negro.

O antigo capitão do clube da Gávea irá para Orlando, na Flórida, como atração principal para um bate-papo com pais e filhos.



"É um orgulho enorme ser o embaixador do Flamengo no Soccer Camp em Orlando, o primeiro camp do clube fora do Brasil. Isso mostra a grandeza desse clube. Espero passar os valores do Flamengo e compartilhar tudo que aprendi na Florida Cup, em 2019, Espero que os participantes aproveitem para se divertir, aprender e que, no fim, saiam pessoas melhores", disse Diego Ribas.

O Flamengo idealiza fazer cinco "camps" até o final de 2026. O planejamento do clube, de acordo com o "ge", prevê a realização do projeto duas vezes ao ano, sendo um no início e outro no meio.

Orlando é uma das cidades com mais brasileiros nos Estados Unidos. Portanto, o Flamengo vê o local como ideal para dar um "start" no projeto. A participação no Mundial de Clubes de 2025 também é vista como outro motivo para o investimento do clube no país.



O Rubro-Negro, que realizou pré-temporada em Orlando neste ano, pensa em voltar à cidade em 2025. A etapa final do projeto deve ser concluída em um período de quatro anos e envolve a construção de um Centro de Treinamento do clube na Flórida, que servirá como uma academia de futebol.