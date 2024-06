Hugo Souza não se firmou no Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/06/2024 13:42

Rio - O Corinthians está perto de fechar a contratação do goleiro Hugo Souza, do Flamengo. O time paulista avançou na negociação com o Rubro-Negro nas últimas horas e o acordo está por detalhes. A informação foi dada primeiramente pelo "UOL".

Os detalhes da transferência não foram revelados. No entanto, o mais provável é uma venda definitiva, já que o Flamengo não se mostrava disposto a emprestar o goleiro novamente.

Hugo chegará ao Corinthians para substituir Carlos Miguel, que deixou o clube para defender o Nottingham Forest-ING. Ele também era alvo do Santos e de outros quatro clubes, mas o Timão deve levar a melhor.

Revelado na base do Flamengo, Hugo Souza se profissionalizou em 2020 e viveu seu melhor ano naquela temporada, tendo terminado como titular na conquistado Brasileiro. Posteriormente, o jovem oscilou bastante até ser negociado com o Chaves, de Portugal, por empréstimo.