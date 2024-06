Pedro marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Fluminense, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Pedro marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Fluminense, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 24/06/2024 16:27

o goleiro tricolor caiu para o mesmo lado onde pretendia cobrar.

Pedro foi o autor do gol da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Fluminense , mas por muito pouco não viu Fábio defender sua cobrança de pênalti no meio do gol. O atacante rubro-negro admitiu que sua intenção não era mandar a bola naquele lugar, mas se viu obrigado a mudar a finalização no último momento porque

"Na hora virei o pé quando o vi caindo para o lado. É algo muito rápido ali, mas que é bem treinado para executar no jogo, ter a frieza e tranquilidade durante a partida. Sabia que o Fábio sai um pouquinho antes e pude deslocá-lo batendo olhando para ele. A bola ainda desvia, mas acredito que ele adiantou um pouco e isso me dificultou um pouco na hora", afirmou Pedro à FlaTV.



Leia mais: Perseverança do Fla e falta de repertório do Flu decidem clássico

Revelado pelo Fluminense, Pedro marcou pela sexta vez contra o ex-clube, que é a quarta maior vítima do artilheiro, atrás de Vasco (oito gols) e Athletico-PR e Bahia (sete). E nem mesmo a pressão de decidir no fim da partida, para manter o Flamengo na liderança do Brasileirão o abalou.



"Bater pênalti no Fla-Flu não é fácil, uma pressão muito grande, mas a gente está acostumado. Quando sai o pênalti é um barulho ensurdecedor que fica, então eu tento concentrar o máximo no que eu tenho que fazer, que é a batida e no goleiro", disse.



Leia mais: Flamengo tem aproveitamento levemente inferior ao turno de 2019

Artilheiro do futebol brasileiro, com 24 gols (contando os dois em amistosos), Pedro se aproxima de sua temporada mais goleadora, quando marcou 35 vezes pelo Flamengo, em 2023.



"Eu não faço meta de gols, eu trabalho jogo após jogo. O mais importante é sempre o próximo. Meu foco é conquistar títulos. O individual, o gol, vai sair naturalmente, como, graças a Deus, vem saindo", completou.





https://odia.ig.com.br/esporte/flamengo/2024/06/6869844-flamengo-tem-aproveitamento-levemente-inferior-ao-que-encerrou-turno-de-2019.html