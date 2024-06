Flamengo dominou o clássico e venceu o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 24/06/2024 07:00

clássico de extremos no último domingo (23), no Maracanã, que terminou com a vitória por 1 a 0 do Rubro-Negro. Separados por todos os outros times da tabela do Brasileirão, já que um é o líder e o outro está na lanterna, os rivais tiveram posturas bem diferentes em campo e que foram decisivas para o resultado do Fla-Flu. Rio - Flamengo e Fluminense protagonizaram um. Separados por todos os outros times da tabela do Brasileirão, já que, os rivais tiveram posturas bem diferentes em campo e que foram decisivas para o resultado do Fla-Flu.

Até o fim



Pelo lado do Flamengo, a equipe novamente mostrou perseverança para buscar o resultado no fim, como já tinha acontecido nas duas rodadas anteriores contra Athletico-PR e Bahia. Desta vez, foram 13 finalizações e pelo menos quatro chances claras até Pedro conseguir abrir o placar, de pênalti, aos 41 minutos do segundo tempo. A parte mental, novamente, foi decisiva do lado rubro-negro.

"É o lema da nossa equipe e do nosso treinador. Ele pede isso desde o primeiro dia de trabalho e nós estamos tentando sempre aprimorar. Precisamos ficar ligados durante os 90 minutos e os acréscimos para conseguirmos as vitórias. Esse tem sido o nosso diferencial. Acreditar até o final", disse o zagueiro Léo Pereira após a partida.

Sem assustar

No caso do Fluminense, que chegou para o clássico na lanterna e pressionado por um bom resultado, o que se viu foi mais uma partida inofensiva e sem repertório, o que não é novidade neste ano. Pelo terceiro jogo seguido contra o rival, o Tricolor terminou sem acertar um chute no gol — houve uma bola na trave no segundo jogo da semifinal do Carioca, mas que não entra nas estatísticas como arremate no alvo.

Sem praticamente nenhum poder ofensivo no clássico do último domingo, a primeira finalização do time das Laranjeiras só veio aos 21 minutos do segundo tempo, sem levar perigo para Rossi. O goleiro argentino, aliás, foi um mero "espectador" durante os 90 minutos.

Além disso, o velho problema da saída de bola voltou a assombrar a torcida do Fluminense. Foram, pelo menos, três erros graves de passe no campo defensivo que deixaram o Flamengo em excelentes condições para marcar, mas que por sorte não foram aproveitadas. E, mais uma vez, o time de Diniz mostrou dificuldade em buscar novas formas de jogo.

E agora?

Ao fim do clássico, o Flamengo saiu com a certeza de que sua força mental pode ser primordial na briga pelo título. E o Fluminense deu mais uma prova de que precisa se reinventar de maneira urgente.

Com o resultado, o Flamengo se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, e volta a campo na quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. Já o lanterna Fluminense segue com apenas 6 pontos e terá a chance de se recuperar contra o Vitória, na quinta (27), às 19h (de Brasília), no Maracanã.