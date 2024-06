Marcos Antônio, da Lazio, está na mira do Flamengo - Divulgação / Lazio

Publicado 24/06/2024 15:44

Flamengo oficializou uma proposta para contar com o meia Marcos Antônio, da Lazio. A oferta foi de empréstimo, com uma opção de compra ao final do vínculo. As informações foram inicialmente divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande. Rio - Ooficializou uma proposta para contar com o meia Marcos Antônio, da Lazio. A oferta foi de empréstimo, com uma opção de compra ao final do vínculo. As informações foram inicialmente divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande.

A oferta inicial feita pelo Flamengo não agradou à Lazio, que enviou uma contraproposta ao clube carioca. O Rubro-Negro irá discutir internamente as condições oferecidas pela equipe italiana.

A contratação de Marcos Antônio foi um pedido de Tite, que gosta muito do jogador. Na última temporada, o meio-campista foi emprestado para o PAOK, da Grécia, onde fez 17 jogos e marcou três gols.

Marcos Antônio foi revelado pelo Athletico-PR e vendido ainda jovem ao Shakhtar Donetsk. Pelo time ucraniano, disputou três temporadas antes de ser negociado com a Lazio, em 2022, por 8 milhões de euros (R$ 45,6 milhões).



O meia também coleciona passagens pela seleção brasileira nas categorias de base. Com a Amarelinha, participou do Sul-Americano e Mundial sub-17 e do Sul-Americano sub-20.