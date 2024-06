Léo Pereira, do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

venceu o Fluminense por 1 a 0, no último domingo (23), no Maracanã, e se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, a defesa rubro-negra se mostrou sólida e viu o rival não ameaçar o gol de Rossi em nenhum momento. A atuação do setor foi valorizada por Léo Pereira, que destacou o mérito de toda equipe. Rio - O Flamengo, e se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro. Durante a partida,em nenhum momento. A atuação do setor foi valorizada por Léo Pereira, que destacou o mérito de toda equipe.

"O sistema defensivo nada mais é que os 11 jogadores. Se a bola não chegou no gol, é um papel importante de todo o time, desde o Pedro marcando, o Luiz Araújo dando carrinho que nem louco. Acho que tem de comemorar todo mundo. A gente vê o quanto cada jogador está se doando. Temos desfalques importantes que estão com as suas seleções. Então, fico feliz com esse número. Com certeza, não é um número à toa", afirmou o camisa 4, se referindo ao fato do Flu não ter conseguido chutar uma bola no gol.

Léo também falou sobre a experiência de atuar como lateral-esquerdo nas últimas partidas. O zagueiro precisou "quebrar um galho" para o técnico Tite na função, já que Ayrton Lucas estava machucado e Viña na Copa América.

"A gente fica feliz de estar ajudando em alguma função no campo. Sabemos que os quatro zagueiros são qualificados e vêm dando conta do recado. O Tite é bem sincero com a gente, chamou e perguntou se podia ajudar, e com certeza vamos ajudar no que for preciso, tanto eu quanto o Ortiz. É uma disputa saudável e quem ganha com isso é o Flamengo", declarou.

a festa dos jogadores com a torcida rubro-negra chamou atenção. Os atletas fizeram questão de agradecer o apoio que receberam durante a partida e fizeram uma festa com aqueles que estavam na arquibancada do Maracanã.

"Essa conexão acho que aproxima muito o jogador e o torcedor. A gente fica feliz. Acho que temos que repetir mais vezes para minimizar essa distância. A gente fica feliz em poder retribuir o carinho que eles mandam da arquibancada e esperamos que esse elo seja cada vez mais forte para conquistarmos nossos objetivos", disse Léo.

Com a vitória sobre o Fluminense, o Flamengo se manteve na liderança do Brasileirão, com 23 pontos. O próximo desafio será na quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi.