David Luiz tem sido titular na zaga do Flamengo sob o comando de Tite - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 24/06/2024 14:49

Rio - O Flamengo pode ter um desfalque de peso para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro David Luiz sentiu um problema no joelho direito na primeira etapa da vitória sobre o Fluminense, no último domingo (23) , foi substituído no intervalo e é dúvida para enfrentar o Juventude, na quarta (26).

O experiente defensor tem sido titular no time comandado por Tite e se destacou até aqui no Brasileirão. Com boas atuações, foi escolhido pelo treinador para fazer dupla com Fabrício Bruno ou Léo Pereira nos últimos cinco jogos. Ele, inclusive, mandou a bola para as redes duas vezes no período, diante de Vasco e Bahia.Caso fique fora do embate com o Juventude, David Luiz se juntará a uma ampla lista de desfalques do Rubro-Negro. Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Viña e Pulgar foram convocados para disputar a Copa América. Já Igor Jesus e Everton Cebolinha estão no departamento médico.