Pedro é um ídolo da história recente do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Pedro é um ídolo da história recente do FlamengoMarcelo Cortes /CRF

Publicado 25/06/2024 10:42

Rio - Após uma iniciativa de torcedores do Flamengo para fazerem um bandeirão em homenagem a Pedro, o atacante se pronunciou nas redes sociais afirmando que ficaria grato com qualquer molde escolhido pelos rubro-negros para homenageá-lo.

"A minha maior vitória, o meu maior orgulho, é ser um de vocês. O que vocês escolherem, serei eternamente grato, feliz e realizado. Pelo Flamengo sempre", comentou o atacante do Flamengo no Twitter.



Atacante do Flamengo desde 2020, Pedro é o principal destaque da equipe na atual temporada. Ele anotou 22 gols em 30 partidas. O bandeirão que os torcedores estão se mobilizando para fazer é uma homenagem ao camisa 9 pelos serviços prestados ao clube.



O jogador participou de conquistas importantes do Flamengo como a Libertadores de 2022, quando foi eleito o Rei da América, o Brasileiro de 2020, e a Copa do Brasil de 2022. Ele também faturou três títulos do Carioca e uma Supercopa do Brasil.