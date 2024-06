Sob o comando de Tite, o Flamengo está invicto há nove partidas - Reprodução / Instagram

Publicado 25/06/2024 15:19 | Atualizado 25/06/2024 15:23

Flamengo terá o Juventude pela frente na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), e precisará quebrar um tabu em Caxias do Sul. O Rubro-Negro nunca venceu o clube gaúcho no Alfredo Jaconi durante a era dos pontos corridos. Ao todo, desde 2003, foram sete jogos, três derrotas e quatro empates.

As únicas vitórias do Flamengo no estádio foram em 1995, por 2 a 0, e em 1997, por 1 a 0.

Para o confronto, o técnico Tite não poderá contar com Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Viña, convocados para defender o Uruguai na Copa América. Já Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Igor Jesus estão lesionados. Além deles, David Luiz é dúvida.

Sendo assim, o Rubro-Negro terá que superar não só os desfalques, que são muitos, mas também o retrospecto nada favorável jogando na casa do Juventude.

O Flamengo, que não perde há nove jogos, é o líder do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e busca a vitória para se manter na ponta da tabela. O Juventude ocupa a 12ª posição, com 13.

Confira os jogos do Flamengo no Alfredo Jaconi

. Juventude 2x2 Flamengo - 02/11/2003



. Juventude 1x0 Flamengo - 30/10/2004

. Juventude 2x2 Flamengo - 26/10/2005

. Juventude 1x0 Flamengo - 30/08/2006

. Juventude 2x2 Flamengo - 23/09/2007

. Juventude 1x0 Flamengo - 27/06/2021

. Juventude 2x2 Flamengo - 09/11/2022