Agustín Rossi vive bom momento no Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Agustín Rossi vive bom momento no FlamengoMarcelo Cortes /CRF

Publicado 25/06/2024 12:50

Rio - A caminho de completar 50 jogos pelo Flamengo, o goleiro Agustín Rossi, de 28 anos, está vivendo um ótimo começo de trajetória no clube. Com a evolução da equipe de Tite, que lidera o Brasileiro e conquistou o Carioca, o Rubro-Negro tem uma média de gols sofridos de apenas 0,57 por partida.

No total, Rossi atuou em 45 partidas e sofreu 26 gols. Considerando apenas os números da atual temporada, o goleiro tem um aproveitamento ainda melhor. No total, foram 29 partidas, com apenas 13 gols sofridos. No ano passado, o argentino foi vazado o mesmo número de vezes só que em 16 jogos.



Em pouco tempo de clube, o goleiro já quebrou recordes no Flamengo. Após uma sequência sem sofrer gols no Campeonato Carioca, Rossi se tornou o jogador da posição a ficar mais tempo sem ser vazado pelo Rubro-Negro em partidas no Século XXI.



Com passagens pelo Estudiantes, Defensa y Justicia, Lanús e Boca Juniors, Agustín Rossi chegou ao Flamengo no ano passado. Ele tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2027.