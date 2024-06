Gerson em ação pelo Flamengo, contra o Fluminense - Marcelo Cortes / CR Flamengo

Gerson em ação pelo Flamengo, contra o FluminenseMarcelo Cortes / CR Flamengo

Publicado 25/06/2024 13:49

Rio -, com. Antes do clássico, o meia Gerson pediu aos companheiros que ignorassem o momento complicado que vive o Tricolor, e enalteceu a importância de vencer o Fla-Flu.

"Antes dos jogos, eu penso em casa, no que vou falar, mas para hoje (domingo), não pensei em nada. O jogo já fala por si. É clássico. A gente já sabe o que tem que ser feito. O adversário (Fluminense) está passando por um momento difícil? Não quero saber. Eu penso só em nós. Temos que aproveitar o nosso momento. Esquece o adversário. Vamos ganhar para seguir na liderança. Vamos fazer um jogo do c*r*lh*", disse Gerson, nos bastidores da "FlaTV".



Após o término do clássico, o capitão doenalteceu a atuação da equipe, especialmente devido ao número de desfalques do time que entrou em campo. Gerson também pediu foco para o próximo jogo do Rubro-Negro, na próxima quarta (26), às 20h, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi.