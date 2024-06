Gabigol, atacante do Flamengo - Divulgação/Flamengo

Publicado 29/06/2024 16:13 | Atualizado 29/06/2024 16:30

Rio - O Flamengo decidiu afastar Gabigol do jogo contra o Cruzeiro, que acontecerá às 18h30 deste domingo (30), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta é uma decisão do departamento de futebol do clube. O jornalista Mauro Cezar Pereira informou primeiro sobre o caso.



A decisão vem um dia após o empresário do atacante, Júnior Pedroso, criticar a proposta de renovação que o Fla ofereceu e deixar claro que já trabalha pela saída de seu cliente . Pedroso deu as declarações ao vivo, no programa "Seleção Sportv".

"Nunca imaginamos que o Flamengo iria propor extensão de contrato de um ano. E ele, óbvio, negou na hora. Ele entendeu o que estava acontecendo. Discutimos o tema e resolvemos discutir a saída dele. Está muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na permanência dele", contou Júnior Pedroso.

"Gabriel está muito incomodado com o que está saindo porque afeta a relação dele com o torcedor. Espero podermos falar em breve do próximo clube do Gabriel. Com certeza existe (chance de sair já), se o Flamengo entende que pode exigir alguma troca ou algum valor financeira para liberar o Gabriel de forma antecipada, isso pode acontecer. Caso contrário, ele vai sair em dezembro", finalizou.

O afastamento não é definitivo. Dessa forma, há a possibilidade de Gabigol voltar aos relacionados para o jogo contra o Atlético-MG, marcado para a próxima quarta-feira (3), em Belo Horizonte.

Ainda sem acordo pela renovação, o jogador tem contrato com o Fla até o fim de 2024. Portanto, ficará livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube já neste segundo semestre.