Publicado 29/06/2024 18:00

Rio - O Flamengo enfrenta o Cruzeiro, neste domingo (30), e o técnico Tite já definiu o time que entrará em campo no Maracanã, às 18h30 (de Brasília). Ele indicou os retornos de Allan, Bruno Henrique e David Luiz à equipe titular nas vagas de Victor Hugo, Léo Pereira e Léo Ortiz, respectivamente.

Do trio que voltará ao time, Allan é quem não começa uma partida há mais tempo. Após sofrer lesão no músculo posterior da coxa direita na goleada histórica do Flamengo sobre o Vasco, no Maracanã, por 6 a 1, no início deste mês, ele esteve no banco de reservas e entrou contra Bahia, Fluminense e Juventude.

O atacante Bruno Henrique foi desfalque somente na última rodada, mas foi titular no confronto anterior pelo Brasileirão, assim como David Luiz. O zagueiro, porém, viajou com a delegação para Caxias do Sul e entrou ao longo dos 90 minutos contra o Juventude, na quarta-feira (26).

Sendo assim, segundo o 'ge', o Flamengo deve entrar em campo com: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Gerson e Lorran; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro.

O Rubro-Negro é o líder do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e, o Cruzeiro, é o 5º, com 20. No entanto, o Cabuloso tem um jogo disputaado a menos na competição.