De La Cruz em ação pela seleção uruguaia na Copa AméricaMegan Briggs / Getty Images via AFP

Publicado 29/06/2024 15:35

Convocados do Flamengo para representar a seleção uruguaia na Copa América, Arrascaeta, De La Cruz e Viña têm sido essenciais para a boa campanha do país até aqui. Além deles, o lateral-direito Varela também está nos Estados Unidos, mas ainda não recebeu oportunidades com o técnico Marcelo Bielsa. Enquanto isso, os outros acumulam participações diretas em metade dos gols da Celeste no torneio.

Na estreia, quando o Uruguai venceu Panamá por 3 a 1, Viña deu assistência para Maximiliano Araújo abrir o placar e fez o terceiro na partida, de cabeça, com assistência de De La Cruz.



Já na segunda rodada da fase de grupos, na goleada por 5 a 0 sobre a Bolívia, De La Cruz deu mais um passe para gol - uma bela bola enfiada para Araújo mandar para as redes. No fim, para fechar a grande atuação uruguaia, Arrascaeta cobrou falta para Bentancur marcar de cabeça.