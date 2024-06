Gabigol vive novela por renovação no Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/06/2024 12:48

nova oferta feita pelo Rubro-Negro para que para sua permanência no clube em 2025. O cenário, neste momento, não é de otimismo por um acordo. Rio - A permanência de Gabigol no Flamengo está cada vez mais distante de acontecer. Nesta sexta-feira (28), segundo o "ge", o atacante recusou umapara que para sua permanência no clube em 2025.

Em sua nova proposta, o Flamengo acenou com mais um ano de contrato e um aumento salarial de quase 50% para Gabigol. Porém, o tempo do novo vínculo não agradou ao ídolo rubro-negro, que pode assinar um pré-contrato a partir da próxima segunda-feira (1º).

A ideia do Flamengo é ter uma nova rodada de conversas. No entanto, a postura do clube desagradou Gabigol e seu staff, já que a negociação inicial era para renovar por cinco anos. Houve um acerto informal, mas o Rubro-Negro, por meio do presidente Rodolfo Landim, voltou atrás.



Palmeiras de olho

Sem um consenso com o Flamengo, Gabigol vê o interesse do Palmeiras em sua contratação crescer. O camisa 99 está ciente do desejo do Verdão em contratá-lo e sabe que o clube seria um dos poucos no Brasil com condições de bancar seu alto salário.

O Palmeiras quer chegar forte para brigar pela contratação do atacante e não medirá esforços para tê-lo ainda nesta janela. O contrato de Gabigol vai até o dia 31 de dezembro.