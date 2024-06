Bruno Henrique em treino do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 28/06/2024 14:11

Rio - O Flamengo ainda não sabe se poderá contar com Bruno Henrique na partida contra o Cruzeiro, no domingo (30), às 18h30h (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante treinou com o grupo nesta sexta (28) e pode voltar ao time, mas a presença ainda não é garantida. A informação foi dada primeiramente pelo "ge".

Bruno Henrique ainda se recupera de um trauma no pé esquerdo que sofreu durante o clássico com o Fluminense, no último domingo (23) e não enfrentou o Juventude. Durante a atividade com o grupo, ele mostrou evolução, mas ainda tem dores.

No dia a dia, Bruno Henrique tem se esforçando ao máximo para estar em campo contra o Cruzeiro, já que o time está mutilado por conta da Copa América. Contra o Athletico-PR, no último dia 16, ele jogou no sacrifício, mesmo com um forte mal-estar.

Além dos convocados para a Copa América, Tite também não contará com Igor Jesus e Everton Cebolinha. Os dois se recuperam, respectivamente, de lesões no tornozelo esquerdo e no quadril.