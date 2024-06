Marcos Antônio comemora gol pela Lazio - Divulgação/Lazio

Marcos Antônio comemora gol pela LazioDivulgação/Lazio

Publicado 28/06/2024 21:01





Negociação

Inicialmente, o atleta virá por empréstimo junto ao clube italiano com obrigação de compra caso atinja metas. Se elas não forem alcançados, o Flamengo ainda fica com a opção de exercer o valor no contrato.

Marcos Antônio pressionou a Lazio para se transferir para o clube carioca. Ele aceitou o projeto e já avisou ao seus empresários que quer jogar no Rubro-Negro.

Marcos Antônio jogou a última temporada pelo PAOK, da Grécia Divulgação / PAOK

Carreira

Na última temporada, meio-campista atuou no PAOK, da Grécia, por empréstimo. Com a camisa do time grego, fez 17 jogos e marcou três gols.

Ele foi revelado pelo Athletico-PR e vendido ainda jovem ao Shakhtar Donetsk. Pelo time ucraniano, atuou por três temporadas antes de ser negociado com a Lazio, em 2022, por 8 milhões de euros (R$ 45,6 milhões).