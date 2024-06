Gabigol perdeu espaço no Flamengo de Tite - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 28/06/2024 10:20

O presidente do Flamengo , Rodolfo Landim, voltou a comentar sobre a arrastada negociação de renovação com Gabigol, que tem contrato até o fim de 2024. Apesar de o vice de futebol, Marcos Braz, dizer que irá avaliar a situação do atacante depois do seu julgamento do recurso contra a suspensão por dificultar exame antidoping, Landim lembrou que uma oferta já foi feita e que"É uma conversa que temos com ele há um bom tempo e que envolve duas coisas: o valor do contrato e o prazo. Já procuramos e fizemos uma oferta a Gabriel. Talvez esta oferta não atenda aos interesses dele e, se não atender, o caminho natural será que, quando chegar ao fim do ano e ele tiver o passe livre, poderá escolher para onde vai. Se ele tiver uma oferta melhor, poderá aceitar", afirmou Landim em entrevista ao canal do jornalista João Guilherme no Youtube.