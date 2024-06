Gabigol (E) ao lado de Ayrton Lucas (D) em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 18/06/2024 10:42

Rio - Após acertar com o Palmeiras e receber um 'não' de Dudu, o Cruzeiro deverá mirar a contratação de outro grande nome do futebol brasileiro. De acordo com informações do portal "Itatiaia", a Raposa mira a contratação de Gabigol e deverá enviar uma oferta para o Flamengo.

Atual acionista majoritária da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, teria entrado em contato por telefone com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Os dirigentes teriam debatidos possíveis negócios, e o nome de Gabigol foi citado.



Gabigol, de 27 anos, tem contrato com o Flamengo até o fim do ano, mas sua permanência no ano que vem é incerta. O Rubro-Negro aguarda o julgamento do atacante por suposta tentativa de atrapalhar um exame antidoping no ano passado para decidir seu posicionamento.



O jogador chegou ao Flamengo em 2019 e é um dos maiores ídolos da história do clube. Porém, desde o ano passado vive má fase dentro de campo e recentemente sua relação com o Rubro-Negro se desgastou bastante, principalmente após viralizar nas redes sociais com uma foto vestindo a camisa do Corinthians.