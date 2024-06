Dudu comemora gol em jogo do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 17/06/2024 19:23 | Atualizado 17/06/2024 19:26

São Paulo - Na noite desta segunda-feira, 17, o Cruzeiro informou que retirou a proposta para contratar o atacante Dudu, do Palmeiras. Em nota, a Raposa afirmou que encara o assunto como encerrado. Além disso, frisou que quer contar com atletas "de palavra, compromissados, leais e que verdadeiramente queiram estar" no clube mineiro.

"Mediante os fatos que se tornaram públicos nos últimos dias, após o anúncio de acordo entre Cruzeiro, Palmeiras e Dudu, o clube celeste se dirige a sua torcida para informar que retirou oficialmente a proposta ao atacante e à equipe paulista. O Cruzeiro encara este assunto como encerrado, pois tem a obrigação de contar em seu elenco com atletas de palavra, compromissados, leais e que VERDADEIRAMENTE queiram estar no Cruzeiro", diz a nota do Cruzeiro.

Poucos minutos antes, o próprio Dudu se manifestou por meio de publicação no Instagram. O atacante admitiu que ficou balançado com a proposta do Palmeiras, mas ressaltou que não é a hora de sair e encerrar o ciclo no Palmeiras.

"Foram dias intensos, bem angustiantes e resolvi me pronunciar somente após pensar muito e conversar bastante com a minha família. Realmente, recebi uma proposta muito boa e fiquei balançado. Talvez, eu nunca mais receba uma oportunidade como essa. Tenho 32 anos e me ofereceram 4 anos de contrato. O Cruzeiro é um clube que tenho um enorme carinho e agradeço, demais, pelo reconhecimento, mas sinto que, neste momento, ainda não é a hora de sair e de encerrar o meu ciclo no Palmeiras. Sinto que posso seguir construindo a minha história aqui. Foram dias muito tristes e difíceis. Sofri duras críticas, mas eu sei o que está no meu coração e o quanto respeito essa instituição", escreveu Dudu.

Entenda o caso

No último sábado, o Cruzeiro anunciou que tinha chegado a um acordo com o Palmeiras pela contratação de Dudu. Entretanto, o atacante voltou atrás na decisão e optou por seguir no Palmeiras

Na manhã desta segunda, 17, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, contou detalhes da operação e confirmou que o Alviverde já havia aceitado a proposta do Cruzeiro por Dudu. Ela também frisou que era vontade do atleta sair.

"Inicialmente, o jogador pediu para sair. Chegou a proposta envolvendo Palmeiras e Cruzeiro. Todos decidiram que o melhor para todos era aceitar. Eu aprovei, o Cruzeiro ok também e ai aconteceu o imbróglio que o Dudu falou que ia e depois não ia mais. Formalmente a gente não foi informado que ele voltaria atrás. Ele tem um compromisso e eu espero que ele honre o compromisso com o Palmeiras e o Cruzeiro. O atleta não assinou. A Barros assinou. Pelo Palmeiras o Dudu está vendido. Eu preciso da assinatura dele. Se ele não assinar o contrato vai até 2025", afirmou Leila, em entrevista ao "SporTV".

"O Dudu conversou outras vezes com o Barros com o intuito de sair do Palmeiras. Conversou como Abel. Há mais de 20 dias sabíamos dessa movimentação. Quem pediu para sair foi o jogador", completou.