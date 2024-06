Zagueiro do Atlético Bucaramanga teve medalha roubada por torcedor - Reprodução

Publicado 17/06/2024 18:49

Colômbia - O zagueiro Carlos Henao, do Atlético Bucaramanga-COL, passou por uma situação inusitada no último sábado (15), quando comemorava o título de sua equipe no Torneio Apertura da Colômbia. Durante a festa, um torcedor invadiu o gramado do El Campín, em Bogotá, e roubou sua medalha.

Tudo aconteceu quando Henao dava atenção a torcedores e jornalistas, ainda no campo de jogo. O homem apareceu nas costas do zagueiro e conseguiu pegar a medalha. Segundo a imprensa local, ele foi preso já do lado de fora do estádio.

Dentro de campo, o Atlético Bucaramanga venceu o Independiente Santa Fé no jogo de ida por 1 a 0, mas foi derrotado por 3 a 2 na volta. Nos pênaltis, o time de Henao levou a melhor e ficou com a taça ao fazer 6 a 5.