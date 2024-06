Comemoração dos jogadores da França - Ozan Kose/AFP

Comemoração dos jogadores da FrançaOzan Kose/AFP

Publicado 17/06/2024 18:02

Alemanha - Nesta segunda-feira, 17, a França venceu a Áustria por 1 a 0 na Arena Düsseldorf, em partida válida pela primeira rodada do Grupo D da Euro 2024. Wöber (contra) balançou as redes para os Bleus. A equipe de Didier Deschamps teve chances para ampliar a vantagem, mas faltou capricho no momento da finalização.

O único gol do jogo aconteceu aos 38 minutos do primeiro tempo. Mbappé avançou pelo lado direito e levantou bola na área. O zagueiro Wöber tentou fazer o corte, mas cabeceou sem querer contra a própria meta.

Pouco antes, a Áustria teve uma chance clara de abrir o placar com Baumgartner. Sabizter descolou bom passe para o meio-campista, que estava dentro da área e livre de marcação, mas a finalização foi em cima do goleiro Maignan.

Preocupação

Depois dos 40 minutos do segundo tempo, Mbappé teve um sangramento no nariz após um choque de cabeça. Ele caiu no chão e recebeu atendimento do lado de fora.

O atacante ainda voltou a campo sem autorização, caiu no chão e recebeu cartão amarelo. Na sequência, foi substituído e se dirigiu ao vestiário.

Agenda

A França volta a campo na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar a Holanda. Já a Áustria encara a Polônia no mesmo dia, mas às 13h (de Brasília). Os dois jogos são válidos pela segunda rodada do Grupo D.

Resultados desta segunda-feira (17/6) na Euro

Romênia 3x0 Ucrânia

Bélgica 0x1 Eslováquia

Áustria 0x1 França