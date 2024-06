Gabi, jogadora da seleção brasileira de vôlei, em recepção calorosa na Tailândia - Reprodução/Redes sociais

Gabi, jogadora da seleção brasileira de vôlei, em recepção calorosa na Tailândia Reprodução/Redes sociais

Publicado 17/06/2024 19:53

Invicta na Liga das Nações de Vôlei feminina, a seleção brasileira foi recebida com festa nesta segunda-feira (17) em Suvarnabhumi, em Bangkok, na Tailândia. A equipe comandada pelo técnico Zé Roberto Guimarães irá enfrentar as donas da casa na fase quartas de final.

A mais festejada, não fugindo do óbvio, foi a ponteira Gabi, grande destaque da competição até o momento. Ela recebeu presentes, tirou fotos com fãs e interagiu no saguão do aeroporto.

O Brasil encerrou a fase de classificação da Liga das Nações com 12 vitórias em 12 jogos, sendo essa a melhor campanha da história de um país na preliminar. O último resultado positivo foi o 3 a 0 sobre a Turquia, atual campeã, com parciais de 25/14, 25/14 e 25/19.

A partida válida pelas quartas de finai será disputada na quinta-feira (20), às 10h30 (de Brasília).