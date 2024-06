Charles Leclerc, piloto da Ferrari - AFP

Publicado 17/06/2024 19:18 | Atualizado 17/06/2024 19:21

O piloto Charles Leclerc, da Ferrari, almeja superar Max Verstappen e sonha com o título mundial da Fórmula 1 em 2024. O monegasco é o atual segundo colocado da classificação geral, com 56 pontos de desvantagem em relação ao holandês da RBR.

"Lutarei até o fim. O campeonato mundial e ser campeão mundial com a Ferrari é a ambição de minha vida", revelou Leclerc em entrevista ao jornal italiano 'La Stampa'.

Em 2022, ele chegou a ficar próximo do primeiro lugar, mas terminou o ano com 146 pontos a menos que Max Verstappen. Ao todo, foram três vitórias e oito pódios na temporada. Já em 2023, o monegasco ficou em sexto colocado, ainda mais distante do título.



"Quanto tempo estou disposto a esperar? O tempo que for necessário. Esta é a equipe com a qual sonhei, eles acreditaram em mim quando eu era jovem, farei de tudo para comemorar o mais rápido possível", afirmou.

O próximo compromisso de Leclerc nesta temporada será na Espanha, no Circuito de Barcelona. A corrida principal será às 10h (de Brasília), no domingo, dia 23 de junho.