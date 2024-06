Bruninho é um dos principais jogadores da seleção brasileira masculina de vôlei - Reprodução / Redes sociais

Publicado 17/06/2024 18:42

A seleção brasileira masculina de vôlei abre a terceira etapa da Liga das Nações nesta terça-feira (18), às 6h (Brasília), em Manila, nas Filipinas, contra a Holanda. Levantador titular e um dos atletas mais experientes do plantel, Bruninho ainda não estará à disposição do técnico Bernardinho, já que segue em processo de recuperação de lesão na panturrilha esquerda

Ele chegou a treinar com o grupo, mas está fora da partida diante dos holandeses. Sem poder contar com Bruninho, o treinador deseja aproveitar a última semana da primeira fase para fazer ajustes no time para as Olimpíadas de Paris 2024.



"Tivemos uma semana de treinamentos, estudando nosso time, melhorando nosso esquema, buscando crescer para essa última etapa nas Filipinas. A gente quer ganhar e se classificar para a fase final na Polônia, mas, mais do que isso, a gente tem que construir, crescer, e tomar decisões. A gente têm 17 jogadores aqui, e só 12, mais um reserva, vão para os Jogos Olímpicos", ponderou Bernardinho.



"Quero dar oportunidade para alguns jogadores estarem dentro da quadra, e temos também que fixar a espinha dorsal do time, porque a gente vem rodando bastante. Todos que têm entrado têm cumprido a função, têm atuado bem. Isso aumenta a dúvida, mas é uma dúvida boa no aspecto de você ter atletas com condições de estar lá", afirmou.

A Seleção ocupa o 6º lugar na tabela geral da Liga das Nações 2024, com cinco vitórias em oito partidas disputadas. A competição vale classificação para os Jogos de Paris, mas o Brasil já garantiu a vaga no Pré-Olímpico disputado em 2023.