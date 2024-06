Gabriel Medina já tirou nota 10 e é bicampeão da etapa de Fiji - Divulgação / WSL

Publicado 17/06/2024 17:09

Rio - O Circuito Mundial de Surfe terá um novo palco na final a partir de 2025. A WSL anunciou nesta segunda-feira (17) que a decisão será disputada em Fiji. Sendo assim, Trestles, na Califórnia, receberá a finalíssima da competição pela última vez neste ano.

"Cloudbreak é realmente uma das melhores ondas do mundo e será incrível realizar a WSL Finals em um lugar tão icônico. Será o lugar perfeito para mostrar a progressão no surfe e para coroar nossos campeões mundiais no próximo ano", disse Ryan Crosby, novo CEO da WSL.

A etapa de Fiji retornou ao calendário da WSL nesta temporada após sete anos. O brasileiro Gabriel Medina tem boas lembranças no local, onde já disputou três finais e venceu duas. Os icônicos tubos de Tavarua receberão os surfistas após os Jogos Olímpicos de Paris, em agosto.

Restam duas etapas antes da final em Trestles, na Califórnia. A etapa de Saquarema acontece entre os dias 22 e 30 de junho, e será a última antes dos Jogos Olímpicos de Paris. Após as Olimpíadas, os surfistas se reencontram em Fiji para a definição dos finalistas de 2024.