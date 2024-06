Robson em treino do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 17/06/2024 16:57

Rio - Ex- Vasco , o zagueiro Robson Bambu, de 26 anos, é o novo reforço do Braga. O clube de Portugal oficializou a contratação do jogador, que pertencia ao Nice (FRA), nesta segunda-feira, 17. O contrato é válido por quatro temporadas.

Cria das categorias de base do Santos, Robson também soma passagens por Athletico-PR e Corinthians. Na última temporada, disputou uma partida pelo Nice e acabou emprestado ao Arouca, de Portugal.

Passagem pelo Vasco

O acordo com o clube francês tinha uma cláusula que obrigaria o Vasco a comprar o zagueiro por cerca de 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões na cotação da época) caso metas fossem atingidas. Entretanto, Robson não completou dois mil minutos jogados.

Contratado no início de 2023, ele não conseguiu se firmar também devido a uma lesão muscular que o atrapalhou no início da temporada. Titular em três jogos no Carioca, ele só retornou no começo do Brasileirão, mas perdeu espaço com a chegada de Ramón Díaz, que o colocou como lateral-direito.

Reserva, entrou em campo apenas três vezes nas últimas 16 rodadas do Brasileirão 2023. Ao todo, ele disputou 21 partidas com a camisa do Vasco.