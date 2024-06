Beraldo, da seleção brasileira, no amistoso contra os Estados Unidos - Rafael Ribeiro/CBF

Beraldo, da seleção brasileira, no amistoso contra os Estados UnidosRafael Ribeiro/CBF

Publicado 17/06/2024 16:09 | Atualizado 17/06/2024 17:05

Estados Unidos - Beraldo não poupou elogios ao falar de Marquinhos na entrevista coletiva desta segunda-feira, 17. Os dois atuam juntos tanto no PSG quanto na seleção brasileira. Nesse sentido, o defensor classificou a oportunidade como um sonho e ressaltou que tem Marquinhos como um ídolo. O zagueiro ainda disse que aprende muito com ele.

"É um sonho para mim poder jogar ao lado do Marquinhos no Paris Saint-Germain e agora na seleção brasileira. Ele é um ídolo para mim, um cara que eu me inspiro muito. É o zagueiro ideal para mim, que vejo no futebol em questão de liderança em todos os aspectos do jogo, liderança no grupo, no vestiário. É uma honra e um sonho poder desfrutar de todos os dias com ele. Estou aprendendo de todas as formas possíveis para que um dia me torne tão grande como ele", contou.

Beraldo se profissionalizou no São Paulo e ganhou destaque no cenário nacional em 2023. Naquela temporada, trabalhou com Dorival Júnior e foi fundamental para o Tricolor Paulista conquistar a Copa do Brasil. O bom desempenho chamou a atenção do PSG, que o contratou em janeiro deste ano.



Com a camisa do Paris Saint-Germain, ele disputou 24 jogos e marcou dois gols. Além disso, foi campeão do Campeonato Francês, da Copa da França e da Supercopa da França. Já pelo Brasil, foi titular em três dos quatros compromissos da seleção nesta temporada.

"Com o tempo, vamos ganhando experiência, as vivências também. É uma nova língua, uma nova cultura. Tudo diferente. É normal que a gente amadureça um pouco mais, saindo de casa, do conforto e indo morar sozinho, longe de todo mundo. É um amadurecimento muito mais rápido", disse Beraldo.

"Vocês falam que pode ser surpresa eu ter começado jogando e tudo mais, mas eu me preparei desde que me entendo por gente para viver esse momento. Então, para vocês pode ser uma surpresa, mas eu me preparei muito para estar vivendo esse momento. Sabia que a oportunidade poderia passar somente uma vez, e eu tinha que abraçar de todas as formas. Foi o que eu fiz tanto no Paris Saint-Germain quanto na seleção brasileira", completou.

Veja mais declarações de Beraldo

Beraldo em ação durante jogo do Brasil Rafael Ribeiro/CBF

DEFESA



"É uma questão de tempo. Não será em uma convocação que vamos aprender todos os ensinamentos do Dorival. Eu e o Rafa (goleiro) ainda podemos saber um pouquinho mais porque trabalhamos um ano inteiro com ele. Então, sabemos um pouquinho mais do que ele quer e do que ele deseja. Como a gente sabe um pouquinho mais, muitas vezes podemos até ajudar os outros companheiros que estão junto conosco. Sofremos três gols, podemos ver o que erramos. Temos uma semana ainda de trabalho antes de estrear na Copa América. Acredito que esses detalhes vão ser ajustados para que não aconteça na competição".

SORRISO DURANTE O HINO

"É uma questão mental. Tem muita pressão vestir a camisa da seleção brasileira, a gente sabe quantos jogadores importantes passaram por aqui. Então, é um privilégio poder estar vestindo essa camisa. E poder vivenciar esse sonho da melhor maneira possível, que é viver o dia de hoje, desfrutar de todas as formas, seja ouvindo o hino ou se divertindo dentro de campo. O sorriso me deixa mais leve e mais à vontade para que eu possa desfrutar e ajudar a Seleção dentro de campo".

VINI JR

"Acredito que o Vini com certeza é um dos principais jogadores brasileiros do mundo. Está concorrendo à Bola de Ouro. Não é à toa, por tudo que fez na temporada pelo Real Madrid. A presença dele na seleção brasileira é muito importante, mas não vai só nos ombros dele. Tem mais 25 jogadores junto com ele e vão lutar pela seleção brasileira até o final".

MBAPPÉ E OUTROS JOGADORES FRANCESES CONTRA EXTREMA DIREITA



"Como eles são franceses, a questão dele é muito mais importante na França política. Para ele demonstrar isso, tem uma voz muito importante na França, como todo mundo sabe. Então, ele expressando o que pensa pode ajudar os outros também".