Rafael valorizou a oportunidade na Seleção e destacou que estará à disposição para o que for preciso - Rafael Ribeiro / CBF

Rafael valorizou a oportunidade na Seleção e destacou que estará à disposição para o que for precisoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 17/06/2024 16:21

Orlando - Um dos goleiros convocados por Dorival Júnior para representar a seleção brasileira na Copa América, Rafael valorizou a oportunidade e reforçou que estará à disposição do treinador para o que for preciso. Além disso, ressaltou a importância do grupo estar unido para a disputa do torneio continental.



Leia mais: CBF divulga numeração da seleção brasileira na Copa América

"Cada atleta traz consigo uma bagagem do clube e a vontade de poder ajudar de todas as maneiras. Vou ser mais um para colaborar em todos os momentos, em tudo o que for preciso", afirmou o goleiro.

"Temos grandes líderes, referências que têm passado o que é a Seleção e o que estamos vivendo no momento. Independentemente da idade, todos têm sua liderança, seja titular ou não. Todos se fazem importantes. O grupo se constrói por isso. Se os 26 se ajudarem, a gente fica forte em campo", ponderou.

Rafael, que foi convocado após a lesão de Ederson, fez questão de dizer que confia no título: "A Seleção é favorita por onde passa. Sabemos o peso que carregamos. Respeitamos as outras equipes, que são grandes, mas faremos de tudo para levar alegria ao nosso torcedor, ao nosso povo".

Leia mais: Danilo acata papel de liderança na Seleção

Ao mesmo tempo, frisou que outros países serão fortes concorrentes na briga pelo troféu. Para ele, Argentina, Uruguai e Colômbia são seleções que podem dificultar a trajetória brasileira.



O Brasil estreia na Copa América no dia 24 deste mês, contra a Costa Rica, às 22h (de Brasília), nos Estados Unidos. A Seleção comandada por Dorival Júnior está no Grupo D, ao lado também da Colômbia e do Paraguai.

Confira outras respostas de Rafael

. Reação quando foi convocado: "Eu e minha família estávamos reunidos para o aniversário do meu irmão mais velho. Acho que havia uma hora e meia que o pessoal tinha noticiado a minha convocação e eu não sabia ainda porque estava sem o celular, com todo mundo brincando com minha filha. Mas foi uma surpresa muito muito legal e poder estar vivenciando isso aqui mais uma vez é muito especial e um privilégio".

. Liderança de Danilo: "Cada fala dele antes dos jogos mostra algo impressionante de quanto tem o dom. Não só da palavra, mas de motivar realmente e mostrar o quanto não é normal estar aqui. Essa é a mentalidade para passar ao nosso povo. Não é só nosso sonho de vestir a camisa da seleção, já enraizado em cada um. A gente trabalha para isso, mas o objetivo do grupo é mostrar que não são só jogadores que estão aqui, mas atletas do povo com orgulho de ser seus representantes".

. Relação com Alisson e Bento: "São profissionais de quem estou tentando absorver o máximo para aprender, crescer, evoluir. Para mim, é uma oportunidade única trabalhar com atletas como Alisson e Bento. Só faz com que a qualidade de treinamento suba ainda mais".