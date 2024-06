Danilo, capitão da Seleção, em ação contra os Estados Unidos, na última quarta (12) - Rafael Ribeiro / CBF

Danilo, capitão da Seleção, em ação contra os Estados Unidos, na última quarta (12)Rafael Ribeiro / CBF

Estados Unidos - O lateral-direito Danilo terá sua experiência na Seleção coroada com a faixa de capitão na próxima Copa América. O jogador da Juventus comentou sobre seu papel de liderança na equipe treinada por Dorival Júnior e afirmou que acata essa responsabilidade.

empate por 1 a 1 com os Estados Unidos, na última quarta-feira (12). "Aceito essa responsabilidade. Acho que tenho total condição de exercer esse papel aqui dentro da Seleção" disse Danilo, após o

Com essa importante função, Danilo, além de motivar e trazer ensinamentos para seus companheiros mais jovens da Seleção, participa de reuniões com a comissão técnica e com a CBF. Ele, entretanto, divide as atribuições com outros jogadores experientes do elenco, como Marquinhos e Alisson.

"Eu acho que eu tenho uma capacidade de sofrer dentro das partidas e dentro da minha carreira, de me levantar depois de quedas e derrotas. É isso que eu venho tentando passar para essa nova geração que empolga, é uma geração que joga muita bola, que tem muita qualidade, mas acho que a gente tem que elevar a nossa capacidade de sofrer dentro dos jogos e das competições", complementou.

Danilo também destacou a importância de assumir tal função na seleção brasileira, a maior vencedora de Copas do Mundo e com nove títulos da Copa América. O lateral-direito também destacou o privilégio que é vestir a camisa do Brasil.

"A gente não pode normalizar aquilo que é a seleção brasileira. Porque a gente esquece muito rápido dos momentos de dificuldades, aquilo que a gente passou no passado, quando a gente estava almejando ser um atleta de futebol. E até mesmo dentro da Seleção Brasileira, os momentos de queda numa Copa do Mundo, nas derrotas, que são sempre duras e difíceis de digerir. A gente tem que relembrar isso, essas cicatrizes, para não normalizar aquilo que é jogar na Seleção. É isso o que eu tento passar", afirmou Danilo.

O lateral-direito, por fim, destacou algumas figuras do futebol que o inspira a exercer este papel de liderança. Danilo afirmou que, sua referência para isto, é o ex-goleiro Gianluigi Buffon, que foi seu companheiro de equipe na Juventus.

"Eu tive a felicidade de trabalhar com muita gente importante, e o Gianluigi Buffon é meu modelo de liderança, meu modelo de capitão. Mas trabalhei com muita gente muito inteligente e com um espírito de liderança incrível, como Thiago Silva, Sérgio Ramos, Vincent Kompany, Fernandinho, é tudo gente com que eu aprendi muito, e meu pai também. Busco fazer um "mix" para poder usar com essa geração", concluiu.

Danilo tem convocações para a Seleção desde 2011. Ao todo, o lateral-direito tem 57 jogos disputados pelo Brasil e disputou duas Copas do Mundo (2018 e 2022), uma Olimpíada (2012) e uma Copa América (2021).