Governador do Rio, Cláudio Castro, apresentou o novo formato dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro (Jerj) - Divulgação /Rogerio Santana

Governador do Rio, Cláudio Castro, apresentou o novo formato dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro (Jerj) Divulgação /Rogerio Santana

Publicado 14/06/2024 12:18

De volta ao calendário, os Jogos Escolares do Rio de Janeiro (Jerj) terão um formato inédito. O programa esportivo para alunos da rede básica de ensino público e particular terá disputas em escolas de todas as regiões do estado pela primeira vez, no período de 15 de junho a 30 de agosto, e teve 5.177 inscrições de jovens entre 11 e 17 anos.



Ao todo, serão 20 modalidades esportivas que incluem atletismo, basquete, futsal, ginástica artística, natação, vôlei, entre outras. Com um calendário fixo de competições, terá etapas pré-classificatórias que vão percorrer as cinco regiões administrativas do estado. A grande final será realizada na capital fluminense.



"É necessário trabalhar as vocações para formarmos grandes cidadãos no futuro, seja no esporte, no mercado de trabalho ou mesmo dentro de casa. O Jerj chega para contribuir nesta missão", afirmou o governador Cláudio Castro.



Os vencedores das competições poderão representar o Rio de Janeiro em competições organizadas pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) , como nos Jogos Escolares Brasileiros e os Jogos da Juventude.



Para as competições nacionais, o Governo do Estado do Rio vai fornecer equipe técnica e de apoio, passagens aéreas e terrestres, acomodações e uniforme completo para os participantes (casaco, calça, blusa social e de competição, bermuda, meias, tênis, garrafa plástica e bolsa de viagem).



A primeira etapa regional acontecerá na Região Metropolitana I, Região Metropolitana II, Região Serrana/Lagos, Região Norte/Noroeste e Sul Fluminense. Os primeiros colocados nas etapas regionais (pré-classificatórias) serão selecionados para a segunda, a estadual. Os diretores ou professores de Educação Física são os responsáveis pela inscrição nas unidades.



Os recursos do programa são provenientes da Lei Pelé, do Governo Federal, e vão garantir a realização do Jerj pelos próximos dois anos (R$11,9 milhões no total; R$5,9 milhões/ ano), período que pode ser renovado por mais dois anos.