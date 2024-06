Lucas Paquetá em treino da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Lucas Paquetá em treino da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/06/2024 10:20

Rio - Investigado pela FA (Associação de Futebol da Inglaterra) por supostamente ter forçado cartões amarelos em quatro jogos do Campeonato Inglês, o meia brasileiro Lucas Paquetá foi tema de uma matéria do jornal britânico "The Athletic". A publicação citou que o jogador está com a confiança abalada e que o West Ham, clube que o carioca defende, teme um possível banimento do atleta.

O jornal cita que Lucas Paquetá era um dos principais destaques do West Ham antes da investigação vir à tona. Após o ocorrido, o brasileiro sentiu bastante e caiu de rendimento. Segundo o "The Athletic", seus companheiros tentaram o reanimar, mas a situação é complicada.



Paquetá foi convocado para servir a seleção brasileira na Copa América. Ele esteve em campo nos últimos amistosos contra México e Estados Unidos. A atuação do ex-jogador do Flamengo nos dois jogos foi bastante discreta.



A publicação aborda que existe um temor grande de que Lucas Paquetá receba uma pena dura. A possibilidade até mesmo de um possível banimento do futebol assusta internamente o West Ham.