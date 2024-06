Neymar e Gabriel Jesus treinaram juntos durante as férias - Reprodução

Publicado 13/06/2024 19:33

Rio - Neymar decidiu deixar as férias em segundo plano para tentar acelerar seu retorno aos gramados. Nesta quinta-feira (13), o camisa 10 treinou ao lado de Gabriel Jesus em São Paulo e compartilhou registros do encontro nas redes sociais.

"Férias com treinos. Hoje tive a companhia do meu irmão", escreveu o jogador do Al-Hilal.

O atacante do Arsenal também celebrou o encontro e mandou um recado ao amigo: "Treino bom hoje, irmão. Segue firme, vai voltar voando!"

Neymar não entra em campo desde o dia 17 de outubro, quando teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O atacante se machucou no duelo do Brasil com o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A lesão já é a mais longa da carreira do craque.

Já Gabriel Jesus conseguiu ficar à disposição do Arsenal no fim da temporada europeia, mas conviveu com lesões durante o período.