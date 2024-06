Presidente do America, Romário ficou no banco em jogo contra Petrópolis, mas pode estrear desta vez - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 13/06/2024 16:31

não foi relacionado nas três rodadas seguintes por problemas físicos, mas vive a expectativa de jogar desta vez. Romário pode voltar aos gramados no sábado (15), quando o America enfrenta o Araruama em Edson passos, às 14h45 (de Brasília). Após frustrar os torcedores ao não sair do banco na vitória por 2 a 0 na estreia na Série A 2 do Carioca , contra o Petrópolis, o Baixinho, de 58 anos,, mas vive a expectativa de jogar desta vez.

"No outro jogo cheguei a trocar de roupa. Se não estivesse tão difícil, eu teria entrado. Dei um jeito na minha lombar, estou tratando e espero, de verdade, que, contra o Araruama, eu possa (jogar), dependendo da vontade do treinado", afirmou Romário em vídeo enviado às redes sociais da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).



FALA, ROMÁRIO!



Em entrevista exclusiva à FERJ, @RomarioOnze o porquê de não ter jogado as últimas rodadas e se vai estar em campo no próximo jogo do @AmericaRJ.



O alvirrubro é líder da competição com 10 pontos. pic.twitter.com/styCbO3QgE — FERJ (@FFERJ) June 13, 2024

Presidente do America, Romário vê o clube ter bom início na Série A2 do Carioca, com três vitórias e um empate em quatro rodadas, o que o deixa na liderança da tabela.



"Cada vez mais, a gente tem que entender que o America será o time a ser batido nesta segunda divisão. Sabemos que, para continuar nesse caminho das vitórias, temos que seguir trabalhando seriamente, como estamos fazendo", completou.