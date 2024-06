Brasil conquistou a Copa América de Futsal no início de 2024 - Divulgação/Conmebol

Publicado 14/06/2024 21:52

Uzbequistão - A Fifa divulgou, nesta sexta-feira (14), o calendário da Copa do Mundo de Futsal 2024, que começa em setembro, no Uzbequistão. Cabeça de chave do Grupo B, sediado na cidade de Bukhara, o Brasil estreia no dia 14 de setembro (sábado), às 9h30 (de Brasília), contra Cuba.

O segundo compromisso da seleção brasileira será contra a Croácia, no dia 17 de setembro, às 12h, e a campanha na fase de grupos será encerrada diante da Tailândia, no dia 20 de setembro, às 9h30.

As fases de mata-mata, até a grande decisão, também tiveram as datas definidas. As oitavas de final vão acontecer de 24 a 27 de setembro, com partidas 9h30 e 12h. As quartas de final foram definidas para os dias 9 e 30 de setembro, com os mesmos horários, e a semi nos dias 2 e 3 de outubro, às 12h. A grande decisão será no dia 6 de outubro, assim como a disputa pelo terceiro lugar.

O Brasil conquistou a Copa América em 2024 e vai em busca do hexa na Copa do Mundo de Futsal. A Seleção conquistou as edições de 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012.

Veja os grupos da Copa do Mundo de Futsal:

Grupo A: Uzbequistão, Holanda, Paraguai, Costa Rica

Grupo B: Brasil, Cuba, Croácia, Tailândia

Grupo C: Argentina, Ucrânia, Afeganistão, Angola

Grupo D: Espanha, Cazaquistão, Nova Zelândia, Líbia

Grupo E: Portugal, Panamá, Tajiquistão, Marrocos

Grupo F: Irã, Venezuela, Guatemala, França