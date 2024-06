Atlético-GO é mais um clube do Brasileirão a virar SAF - Divulgação/Atlético-GO

Atlético-GO é mais um clube do Brasileirão a virar SAFDivulgação/Atlético-GO

Publicado 14/06/2024 20:31

O Atlético-GO concluiu o processo de transição em seu modelo de gestão e é a mais nova Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Campeonato Brasileiro. Os próximos passos do Dragão serão voltados à captação de verba para investir no elenco que disputa a Série A e também em suas estruturas.

Membro do conselho do clube, Adson Batista foi eleito o presidente da SAF, enquanto a parte associativa ficou com Valdivino José de Oliveira, que atuava como vice-presidente antes da mudança. Ele, em entrevista à Rádio CBN de Goiânia, explicou o processo.

"Estamos seguindo o roteiro que foi preconizado para o futebol brasileiro e que muitos clubes já estão seguindo. Acho que é o caminho para todo mundo. Com a profissionalização do futebol, até a portaria do clube tem que ser profissionalizada. Imagina lá dentro? Então, esse é o caminho", iniciou.

"O Adson renunciou à presidência do clube social, o Atlético-GO Clube Goianiense. Ele é membro do conselho e foi indicado e eleito como presidente da Sociedade Anônima do Futebol Atlético Clube Goianiense. É o que chamamos de “CEO”. Ele é o CEO da empresa Atlético-GO SAF", completou.

A mudança na parte administrativa, inclusive, já foi oficializada no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Atlético-GO voltou à Série A em 2024 e já vem recebendo sondagens de investidores. Nesta sexta-feira (14), o clube recebeu em seu Centro de Treinamento a visita da comitiva da Arábia Saudita liderada por Naif Yousef Aldossary, da Divisão de Planejamento Estratégico e Investimento do Ministério do Esporte do país.