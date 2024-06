Atletas olímpicos e paralímpicos do Time Petrobras - Leonardo Bessa/Agência O Dia

Atletas olímpicos e paralímpicos do Time PetrobrasLeonardo Bessa/Agência O Dia

Publicado 13/06/2024 17:59 | Atualizado 13/06/2024 18:05

Rio - Agora com 55 atletas olímpicos e paralímpicos, a Petrobras anunciou, nesta quinta-feira (13), em evento realizado no Centro do Rio, a renovação de incentivo do projeto de patrocínio e dez novos nomes para o Time Petrobras. A iniciativa visa aumentar o potencial dos competidores em destaque no cenário esportivo brasileiro.

O Time Petrobras é liderado pela ex-jogadora de vôlei de praia Adriana Samuel, medalhista de prata nos Jogos de Atlanta 1996 e Sidney 2000. Ela, que apresentou a extensão do vínculo de patrocínio com os atletas, comentou sobre a importância do suporte.

"Com isso o atleta pode se dedicar exclusivamente ao esporte. Nós sabemos, eu sei e tenho lugar de fala, que é impossível estar entre os melhores do mundo ou se tornar um medalhista sem um apoio. Esse patrocínio é fundamental para que vocês (atletas) possam desenvolver o máximo do potencial. Não existe atleta olímpico que não viva exclusivamente para o esporte", disse Adriana.

Dentro desse cenário, 31 atletas patrocinados pela Petrobras já estão com passaporte carimbados para os Jogos de Paris, de 26 de julho a 11 de agosto, e de 28 de agosto a 8 de setembro (paralímpico). Neste ano, foram repatriados Isaquias Queiroz (canoagem), Martine Grael e Kahen Kunze (vela), Beatriz Ferreira (boxe), Ana Marcela Cunha (maratona aquática) e Petrucio Ferreira (paratletismo).

Os novos nomes que reforçam são Maria Fernanda Costa (natação), Carol Solberg e Bárbara Seixas (vôlei de praia), Laila Suzigan (natação paralímpica) e Mateus Nunes Bastos (canoagem de velocidade). A seleção é montada pela Petrobras a partir de destaques em competições importantes na temporada.

A Petrobras já injetou R$ 28 milhões com apoios a 89 atletas de 37 modalidades. Desde o início do projeto, o time da empresa já garantiu 157 medalhas em Jogos Olímpicos, Paralímpicos e Pan-Americanos.