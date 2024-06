Dorival Júnior em treino da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/06/2024 12:20

Rio - O sistema defensivo da seleção brasileira vem sendo alvo de críticas neste começo de passagem de Dorival Júnior. Em quatro jogos, o Brasil sofreu seis gols, e uma escolha do treinador no empate contra os Estados Unidos gerou críticas do jornal espanhol "AS". A publicação contestou a titularidade de Beraldo.

O jovem zagueiro do PSG foi elogiado pelo "AS" afirmando que sua "qualidade técnica é incontestável". Porém, na opinião da publicação, Beraldo ainda estaria "verde" para ser titular da seleção brasileira. E sua participação tem deixado "mais dúvidas que certezas".

Por fim, o jornal ainda cita que o Brasil tem no elenco jogadores mais maduros e mais rodados no futebol europeu como Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Éder Militão, do Real Madrid, no banco de reservas. Porém, Dorival tem escalado a dupla do PSG com Beraldo ao lado de Marquinhos.

O treinador trabalhou com o São Paulo no ano passado durante a temporada. Beraldo foi um dos destaques da equipe que acabou sendo campeã da Copa do Brasil. O PSG desembolsou algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões na época) para tirar o jovem, de 20 anos, do clube paulista.