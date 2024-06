Seleção feminina de vôlei venceu mais uma na Liga das Nações - Divulgação / Time Brasil

Seleção feminina de vôlei venceu mais uma na Liga das Nações Divulgação / Time Brasil

Publicado 14/06/2024 09:51

Rio - O Brasil não teve dificuldades para vencer a Bulgária pela Liga das Nações de vôlei feminino. A seleção brasileira venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/11 e 25/23, e manteve a invencibilidade na competição com 11 vitórias em 11 jogos. A oposta Tainara foi a destaque da vitória com 19 pontos.

Já no primeiro set a seleção brasileira foi avassaladora e não teve dificuldades para fechar a parcial em 25 a 11. O domínio se repetiu no segundo set, repetindo a mesma parcial. Já no terceiro set, a Bulgária deu trabalho e ameaçou uma reação, mas as brasileiras conseguiram vencer por 25 a 23.

A seleção brasileira lidera a Liga das Nações e já está garantida nas quartas de final. O técnico José Roberto Guimarães tem aproveitado a competição para testar as jogadoras antes de definir a lista final para os Jogos Olímpicos de Paris, que será disputado entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.

O Brasil encerra a sua participação na Liga das Nações de vôlei feminino no próximo domingo (16), às 6h (de Brasília), contra a Turquia. O confronto pode valer a liderança do ranking mundial, que servirá de base para o sorteio dos grupos para os Jogos Olímpicos de Paris. As turcas lideram, seguidas pelas brasileiras.