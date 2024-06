Eduardo - Vitor Silva / Botafogo

EduardoVitor Silva / Botafogo

Publicado 14/06/2024 10:57

Rio - O Botafogo se reapresentou após a vitória sobre o Fluminense com duas boas notícias. O lateral-esquerdo Marçal e o meia Eduardo voltaram a treinar com bola e se aproximaram do retorno aos gramados. A expectativa da comissão técnica de Artur Jorge é que a dupla fique à disposição a partir da próxima semana.

O meia e o lateral-esquerdo participaram normalmente da atividade desta última quinta-feira (13), no Espaço Lonier, e não apresentaram nenhum incômodo. O Botafogo trata a situação dos dois jogadores com cautela. O treinamento contou com trabalho em campo reduzido e situações de finalização no terço final.

Eduardo não entra em campo desde a partida contra o Vitória, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O meia sofreu uma lesão na coxa direita e chegou a ser relacionado para o jogo contra o Universitário, do Peru, pela Libertadores, mas não entrou em campo.

Já o caso de Marçal é mais complicado. O lateral-esquerdo não joga desde o dia 14 de abril, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, após sofrer uma lesão muscular na perna esquerda. O Botafogo tratou a situação do jogador com mais cautela para evitar reincidência.

Com a vitória sobre o Fluminense, o Botafogo chegou aos 16 pontos e está em terceiro lugar no Brasileirão. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (16), às 18h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela 9ª rodada do campeonato.