Uniforme I do Botafogo para a temporadaDivulgação / Botafogo

Publicado 14/06/2024 17:38

Rio - A primeira camisa dofoi eleita a mais bonita do mundo. A votação, que foi popular, foi feita pelo site internacional "Footy Headlines" e colocou as opções de lançamentos do mês de maio.

O site listou 12 camisas para o concurso, incluindo uniformes de clubes renomados da Europa, como Manchester City, Bayern, Liverpool e Arsenal. Para se consolidar na primeira colocação, o Botafogo venceu o Milan na grande final. A terceira colocação ficou com o Celtic, da Escócia. A vitória foi destacada pelo próprio Alvinegro nas redes sociais.

A CAMISA MAIS BONITA DO MUNDO! Em votação envolvendo clubes de todos os continentes, Botafogo é premiado pela @Footy_Headlines , principal site sobre uniformes do planeta. IRADO! #UmaJornadaAlvinegra Lançada em maio, a camisa alvinegra segue à venda na… pic.twitter.com/2u8csbvlr4

A nova camisa do Botafogo foi anunciada no dia 30 de abril, eA nova coleção montada com a Reebok tem o tema "passado, presente e futuro". Ela tem inspiração na história do clube e começa a ser contada a partir da tradicional camisa listrada.