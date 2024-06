Maurício - Divulgação / Internacional

Publicado 14/06/2024 17:18

Rio - Um dos alvos do Botafogo para a próxima janela de transferências , o meia Maurício, do Internacional, está em vias de trocar o Colorado pelo Palmeiras. A conversa entre os clubes e o agente do jogador se intensificaram nos últimos dias e a intenção é que o acordo seja sacramentado na próxima semana, de acordo com o "Uol".

Até o momento, o Botafogo tem duas contratações para a janela que se abre no dia 1º de julho. O volante Allan e o atacante Igor Jesus, apesar de ainda não terem sido anunciados, já tiveram seus nomes confirmados pelo clube no balanço financeiro de 2023 divulgado no mês de maio.