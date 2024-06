Toto Wolff descartou a possibilidade de trazer Carlos Sainz para a vaga de Lewis Hamilton na Mercedes - Mazen Mahdi / AFP

Publicado 13/06/2024 18:06

Rio - Toto Wolff, chefe da Mercedes, afastou a possibilidade de Carlos Sainz substituir Lewis Hamilton, que irá se transferir para a Ferrari na próxima temporada da Fórmula 1 . O piloto espanhol ainda busca uma nova equipe na principal categoria do automobilismo.

Wolff também reiterou que está de olho no jovem piloto Kimi Antonelli, piloto da Fórmula 2 que testa frequentemente os carros da equipe alemã, para a vaga de Hamilton. Ele, no entanto, ainda busca uma superlicença, documento exigido para guiar um carro na F1.

"Carlos merece um lugar de destaque. Ele fez um ótimo trabalho. Mas agora estamos em um caminho em que dissemos: 'Sabe de uma coisa, queremos nos reinventar um pouco mais daqui para frente'. E Kimi Antonelli definitivamente faz parte desse plano", disse Wolff.

Apesar de ter sido descartado na Mercedes, Sainz foi colocado como o principal alvo da Williams para a próxima temporada, de acordo com James Vowles, chefão da equipe.



"O alvo número um é Carlos. Ele é o piloto que derrotou Max em Singapura no ano passado, contra todas as probabilidades, com uma ótima pilotagem e venceu uma corrida, não pela primeira vez. A maneira como ele lida com as coisas é inteligente, lógica e incrivelmente rápida. Ele é um atleta impressionante que foi capaz de se reerguer, voltar à pista e vencer seu companheiro de equipe naquelas condições", revelou Vowles.

Sainz se encontra em quarto na classificação do Campeonato de Pilotos, com 108 pontos. Ele conquistou uma vitória em 2024, no Grande Prêmio da Austrália, e obteve mais quatro pódios.